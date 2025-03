Viljandi abivallavanem Irma Väre märkis, et direktori lahkumine võis tulla üllatusena kooliperele, kuid temale mitte.

"Sisulise tööga, mida Anu Saar on kooli arendamisel ning õpetajate koolitamisel tulevikukooli oskuste edasiandmisel teinud, võib väga rahul olla," kiitis Väre. "Holstre kool on teinud mitu aastat väga tugevat tööd, et osata lapsest lähtuvat õpet paremini edasi anda ja rakendada."