Personalijuhtimise teenuseid pakkuva ettevõtte PersonaliDisain juht Hanna Jõgi arutles, et pole kindel, kas otseselt töökeskkonnas midagi tollest eriolukorra ajast säilinud on, kuid muutunud on töö- ja töötamiskultuur, eriti kontoritöös. "Üks asi, mis ilmselt pöördumatult on muutunud, on see, et kaugtöö või kontorist eemal töötamine on saanud uueks normaalsuseks," lausus ta. Jõgi selgitas, et kui enne pandeemiat oli palju juhte, kes ei uskunud võimalusse, et kaugelt töötades võib inimene olla sama efektiivne või isegi efektiivsem, siis see sundolukord näitas, et väga edukalt saab töötada ka distantsilt.