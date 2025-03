Kümned naised laulsid maarjapäeval päikest välja ja palusid allikaveelt igavest ilu

"Me laulsime päikesele. Ja siis pesime allika juures nägu," ütles kuueaastane Lili, kui oli naasnud varahommikuselt teekonnalt, et siis umbes kella kaheksa ajal Karksi-Nuia kultuurikeskuses kehakinnituseks pannkooki süüa ja punasesõstramahla peale juua. "See on üks tähtpäeva ... Nagu emadepäev, aga see ta ei olnud," kostis ta.