Sotsid, sealhulgas Viljandimaalt riigikokku valitud Helmen Kütt, Jaak Aab – kunagine keskerakondlane – ja Lauri Läänemets, on nagu Keskerakonna liikmed veendunud, et viiendale kolonnile peab Eesti elu mõjutamise õigus jääma. Riigikogu keskfraktsiooni töökeel on vene keel, ses mõttes on selle liikmete seisukoht ootuspärane.