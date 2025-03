JUHTKIRI Kärped tähendavadki kärpeid

See, et konkurentsiametist kaotatakse kartellide uurimisega seotud üksus ning selle ülesanded jagatakse oluliselt väiksemate õigustega ülejäänud töötajate vahel ning pooleli olevad kriminaalmenetlused lõpetatakse, ei näe kindlasti hea välja. Eesti Ekspress, kes loo avalikkuse ette tõi, märkis, et Eestis jääb konkurentsijärelevalve peale 14 inimest, samas kui Lätis oli kaks aastat tagasi samas ametis 56 inimest.

Aga kas me üldse soovime, et kartellikokkuleppeid keegi uuriks, ja kas me taunime neid? Kas soovime, et keskkonnaküsimustega keegi tegeleks ning vajaduse korral järelevalvet teeks? Kas me soovime, et kinnisvaraarendajad saaksid ranna-aladele villad püsti lüüa?