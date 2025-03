Viljandi Metall langes poolfinaalseeriast ning asub võitlema pronksi nimel

Viljandi Metalli peatreener Margit Keerutaja-Must on selle poolfinaalseeria kohta varem korduvalt öelnud, et see oli teisest liigast mäng tema naiskonna jaoks. Ka enne kolmandat poolfinaalseeria kohtumist nentis ta, et võidulootust ei ole. "Nende vastu võitu me ei saa, see on selge," nentis ta teise kohtumise järel ning selgitas: "Kohtades, kus oleks vaja jõuda pallile järele, me lihtsalt ei jõua."