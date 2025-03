Mulgi vald leidis viis firmat, kellega kooliremondi hinnast rääkida

Abja gümnaasiumi remont võiks heal juhul alata suvel ning sügiseks tuleb vähemalt osa õpilasi viia teistesse majadesse. Ühe variandina on kaalumisel tühja Mõisaküla koolimaja kasutamine.

Mulgi vallal on reedest viis ehitusfirmat, kellega asuda Abja gümnaasiumi renoveerimise teemal läbi rääkima. Et rahanappuses vald kasutab suure töö tegija leidmiseks üsna suurt paindlikkust lubavat konkursi vormi, on ehitajatel nüüd ligi kuu aega hinnapakkumisi teha.