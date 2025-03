Valla- ja linnavalitsused saavad jäätmekogumise toetust

Nagu märkis kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo, paraneb jäätmereformiga jäätmete liigiti kogumine, et oluliselt rohkem pakendeid, bio- ning paber- ja pappjäätmeid kasutataks tööstuses uute toodete valmistamiseks.

«Kui vajalik taristu on olemas, siis on jäätmete liigiti kogumine juba inimeste harjumuste ümberkujundamise küsimus,» lausus Jaanisoo. «Möödunud aasta alguseks tegime sellise harjutuse edukalt läbi biojäätmetega ning tänu sellele saavad ettevõtted toota Eestis kogutud biojäätmetest biogaasi, kompostmulda ja väetist. Astume nüüd veel sammu edasi ja teeme sarnase protsessi läbi pakenditega ning paberi- ja pappjäätmetega.»

Toetuse suurus on sõltuvalt tegevusest 75 000 eurot kuni 2 miljonit eurot. Toetusmeetme kogueelarve on ligikaudu 35 miljonit eurot, mis pärineb Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Eesmärk on avada taotlusvoor keskkonnainvesteeringute keskuses kevade jooksul.