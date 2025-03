Transpordiameti andmeil on kasvutempo siiski aeglustunud, sest 2023. aastal kasvas liiklussagedus varasema aastaga võrreldes 3,3 protsenti. Liiklusloenduse andmed on olulised riigiteede projekteerimiseks, ehitamise ja remontimise kavandamiseks ning korrashoiuks.

Viljandimaa kaks kõige tihedama liiklusega teelõiku on Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maanteel. Esikohal on selle tee lõik 50,5. ja 53,7. kilomeetri vahel, kus sõitis eelmisel aastal keskmiselt 6333 sõidukit ööpäevas. Tõsi, seal on liiklust pisut vähemaks jäänud, sest üle-eelmisel aastal oli sõidukeid ööpäevas keskmiselt 6561, vähenemine seega 3,5 protsenti.