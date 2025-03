Taluõule kõmpis võõras siga

Mõlemad rippkõhtsead elavad laudas, ehkki on lemmikloomad ning praetulevik neid ei oota. Kurrikoff nentis, et tuppa võtmiseks on loom liiga suur.

«Ma ei ole varem kuulnud, et rippkõhtsiga ära kaoks. See on minu jaoks esimene selline kord. Ootan, et omanik ühendust võtaks ja lemmiklooma tagasi oma koju viiks,» lausus ta.