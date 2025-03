Eesti elanikud kasutavad vett aina vähem

Statistikaameti keskkonnastatistika tiimi juhtivekspert Kaia Oras ütles pressiteate vahendusel, et Eesti veestatistika peegeldab huvitavat kontrasti.

«Eesti majanduse veevõtt elaniku kohta on Euroopa Liidus üks kõrgemaid – viimaste, 2022. aasta võrdlusandmete alusel oleme 891 kuupmeetriga elaniku kohta aastas Kreeka järel teisel positsioonil. Teisalt püsib üldine veekasutus jätkusuutlikul tasemel, kui lähtuda veekasutuse indeks-plussist,» rääkis ta.

Veekasutuse indeks-pluss näitab riikide veekasutamise säästlikkust ning seda väljendatakse veekasutuse ja taastuvate mageveevarude suhtena. 2022. aastal oli indeksi väärtus Eestis 2,2 protsenti, mis näitab, et Eestis veepuudust üldiselt ei esine. Alles siis, kui indeksi väärtus ületab 20 protsenti, viitab see mittesäästlikule veekasutusele või probleemidele veevarude kasutamisel. Nii eristubki Eesti mitmest Euroopa riigist, kus veepuudus on suur mure.

Veeprobleemid on näiteks Küprosel (veekasutuse indeks 71 protsenti), Maltal (34 protsenti) ja Rumeenias (21 protsenti). Lähinaabrite veekasutus on aga meist säästlikum: Lätis on veekasutuse indeks 0,2 ja Soomes 0,6 protsenti. Läti indeks on Euroopa Liidu väikseim, see on tingitud veevarude heast seisust ja vähesest veevõtust ja -kasutusest.

Suurest veekasutuse mahust hoolimata on Eesti veevõtt ja -kasutus 1990. aastate algusest märkimisväärselt vähenenud. Kui 1991. aastal oli veekasutus ligikaudu 2,6 miljardit kuupmeetrit aastas, siis 2023. aastaks oli see vähenenud 645 miljonile kuupmeetrile.