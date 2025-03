NÄDALA TEEMA See hirmus parkimine

Segadus põhjustab ärevust ja ärev inimene ei ole koostööaldis. Seega pole midagi imestada, et algatatud on petitsioone ning kohalikes sotsiaalmeediagruppides käib parkimisteemadel kõva andmine.

​Et uue parkimiskorra kehtimahakkamiseni on jäänud mõni kuu, siis pole enam suurt midagi muud kui oodata ja vaadata, mis toimuma hakkab. Senist suhtlust jälgides tundub, et võrdlemisi vähe on rõhutatud võimalust osta üsnagi soodne parkimiskaart, mis tähendab, et jääb ainult kohustus kella paikapanemist meeles pidada. Samuti tasub meelde tuletada, et ükski kord pole kivisse raiutud ning esimesed kuud ongi ju sisuliselt selleks, et jälgida, kuidas asi tööle hakkab.