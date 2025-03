Kõige vanema vaiba tõi Christi Kütt näitusele "Hõbevalge – kolme värvi vahel" oma kodust. See on seitse aastat tagasi tehtud lindtikandis koduvaip, millel iga linnuke tähistab üht tähtsat isikut tema elus. Näiteks vasakpoolses ülemises nurgas istub tekstiilikunstnik Anu Raud ja vaatab terase pilguga vaibast väljapoole, kaugusse. "See näitab, et ta on visiooniga inimene, ta oskab planeerida ja uusi ideid genereerida," selgitab kunstnik.