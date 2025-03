Põhja-Sakala volikogu otsus muudab tuuleparkide rajamise kahjumiga äriks

Neljapäeva õhtul võttis volikogu vastu oma seisukohta kujundava ja vallavalitsusele ülesannet andva otsuse, et ühtegi uut eriplaneeringut ei algatata, kui sellega tuleks muuta valla üldplaneeringut. Vastuvõetud otsuse sõnastuse kohaselt peaks lõpetama ka kaks pooleli olevat eriplaneeringut, sest ilmnenud on ülekaalukas avalik huvi ning eriplaneeringud on vastuolus valla üldplaneeringuga.