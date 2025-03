Kas Viljandi püüab kõige paremini parkijate linna tiitlit?

Viljandi linnavalitsus on aga otsustanud linna parkimist korraldades midagi, mille mõtestamisega jään mina küll hätta. Õigemini jääb segaseks, miks muudatus ette on võetud. Kas eesmärk on pürgida kõige paremini parkijate linnaks? Miks muidu käib kontrolör, mõõdulint näpus, ja määrab 40-eurost trahvi neile, kes on (nähtamatust) kõnnitee äärekivist enam kui 20 sentimeetri kaugusel või jätnud auto nii, et selle üks ratas ulatub tolle (nähtamatu) äärekivi peale.