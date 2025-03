Klaasangerjad tulevad taas

«Angerjas on ajalooliselt osa meie siseveekogude ökosüsteemist, kuid praegu see kala meie siseveekogudesse enam ei pääse,» märkis Kukk. «Lisaks ökoloogilisele poolele elavdab angerjate asustamine eelkõige Võrtsjärve-äärset piirkonda ja sealsete kalurite tegevust, Võrtsjärvel tegelevad mõrrapüügiga 56 firmat. Sellel aastal on keskkonnainvesteeringute keskus eraldanud Võrtsjärve ja väikejärvedesse angerjate asustamiseks 72 624 eurot.»

Kuigi angerjate arvukus looduses on vähenenud dramaatiliselt, on endiselt lubatud angerjamaimude ehk klaasangerjate väljapüüdmine ja müük Euroopa piires. Tänavu asustatavad kalad on SEG-sertifikaadiga, mis tähendab, et nad on kontrollitud ning pole põhjust karta püüdjate seotust musta turuga.