Viljandlane reisis rahutuste ohtu trotsides maailma lõppu paradiisisaartele

Toivo Vilumaa on mitu korda teinud endale sünnipäevakingi ja rännanud üksi seljakotiga mõnele oma lapsepõlve unistuste maale. Ta on sünnipäeva tähistanud Malis ja Burkina Fasos, Iraanis ja Paraguays. Tänavu jaanuaris rändas ta maakera kuklapoolel Uus-Kaledoonias, hoolimata sellest, et eelmisel suvel olid seal rahvarahutused: süüdati hooneid ja hukkus 14 inimest.