ROBIN LIIBER Kas lõunaeesti keeled kaovad, kui seadus vaikib?

Eelnimetet otsus tähendab, et mulgi, võru, setu ja tartu keel jäävad seaduslikust kaitsest ilma. Jälle peame rinda pistma kurbloolisusega, et rahvaloendusel saab kodanik emakeeleks valida sumeri, ladina või muud eksootilist keelt, mitte aga mõnd lõunaeesti põliskeelt – need justkui päris keelte alla ei kuuluks. See on olukord, mis on pälvinud kriitikat ka õiguskantsler Ülle Madiselt.