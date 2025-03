JUHTKIRI Ettevõtjate huvid võivad, aga ei pruugi kattuda riigi omadega

Väga oluline on ära kuulata, mis takistab ettevõtjaid nende endi arvates majandust arendamast. Jah, keeruline on mitte tõmmata paralleele praegu USA-s asutusi lammutava, kohati käpardlikku kirvetööd tegeva valitsustõhususe ametkonna DOGE-ga, ent seal toimuvat võib võtta hoiatava näitena. See pole ameeriklastel ka sugugi esimene katse riigisektorisse ettevõtjaid kaasata ja varem pole see teab mis suurt tulu toonud.

On selge, et nõukoda ise on nendest paralleelidest ja nendega kaasnevatest hirmudest teadlik. Nõukoda juhtiv ettevõtte Eften Capital tegevjuht Viljar Arakas on kinnitanud, et neil ei ole kavas, kirves käes, mõne riigiameti ukse taha ilmuda ja nõuda, et nüüd on kohe tarvis hakata inimesi lahti laskma. Pigem lubatakse skalpelliga tehtavat peentööd. Eks näis, kui edukalt neil põletikukollete väljalõikamine ja valitsuse eesmärgiks olev regulatsioonide vähendamine kulgeb. Omalt poolt toetab seda ka valitsuse plaan, et kui kehtestatakse mõni uus regulatsioon, siis on tarvis selle "hüvitamiseks" kuskilt mõni teine regulatsioon maha kriipsutada.