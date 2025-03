Kaks Viljandi haigla keskust ühinevad hoolekande- ja rehabilitatsioonikeskuseks

Praeguste keskuste ja tulevase ühise struktuuriüksuse juhi Rita Kerdmanni sõnul on muudatuse eesmärk optimeerida ressursikasutust ning parandada teenuste kvaliteeti. "Olen sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskust juhtinud aastast 2012 ja oktoobrist 2024 olen ka hoolekandekeskuse juht. Üsna kiiresti pärast hoolekandekeskuse juhi kohale asumist sai selgeks, et arvestades riigi eelarvepoliitikat ja majanduslikku olukorda on teenuste kvaliteedi ja kvalifitseeritud tööjõu säilitamiseks vaja kaks keskust ühendada," ütles ta.