Maaliinibusse ähvardas bussijaamast väljaviskamine

Kolmapäeval saatis osaühing Bussijaam Centrum Viljandi Atko Bussiliinidele viimase meeldetuletuse 33 000 euro suuruse arve tasumiseks, sest firma ei olnud bussijaama kasutamise eest raha maksnud aasta algusest alates. Neljapäeval kinnitasid asjaosalised Sakalale, et suurem osa nõuetest on tasutud ja see tähendab, et bussijaam ei rakenda kirjas esitatud ultimaatumit Atko busse laupäevast enam mitte platsile lubada.