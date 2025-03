Viljandi HC peatreener kaotusest Mistrale: see oli hooaja kõige kehvem mäng

Viljandi HC peatreener Marko Koks ütles, et kui ta oskaks välja tuua konkreetse põhjuse, miks see mäng aia taha läks, võiks ta vabalt ka olümpiavõitja olla. "See oli hooaja kõige kehvem mäng," nentis Koks.

Spordimehelikult tõdes ta, et ei hakka mängupausi või muude põhjuste taha pugema, aga fakt on see, et mängupausilt naastes kipub esimene mäng lonkama. "Pausid ei sobi meile: enesekindlus kaob ära. Me ei suutnud teha neid asju, milles olime kokku leppinud," selgitas Koks. "Ja ise tekitasime endale selle ebakindluse rumalate lahenduste ja kokkulepitud asjade tegematajätmisega."