REPORTAAŽ Miks Viljandisse tasuline parkimine ehk Napi rahva vaidlus Sakala keskuse saalis

"Aga milles siis kesklinna elanikud süüdi on, et nemad enam oma kodu juures parkida ei saa?" uuris Takkel, kes utsitas linnaisasid tasulise parkimise alasse jäävatele elanikele tasuta parkimiskaarte jagama. Seepeale soovitas Erm ​Takkelil mõelda end lumesaha või prügiauto rooli ning kujutada ette, kuidas peaksid hädavajalikud tööd niigi kitsastel tänavatel veel parkivate autode vahel tehtud saama. Linnavalitsus ei kavatse aga nagunii kesklinna elanikele tasuta parkimiskaarte jagama hakata, sest see teeks tema töö keeruliseks ja tõenäoliselt oleks siis vaja veel üks ametnik palgata.