Haigla parkimiskorrus tuleb parkijale tasuline

Sihtasutuse Viljandi Haigla juhatuse esimehe Priit Tampere sõnul on muna ja kana vaidluses teadlased kindlaks teinud, et algul oli hoopis keegi kolmas. Kesklinna eri kohtade tasulise parkimisega on tema sõnul aga nii, et haigla ja linn on asju koos arutanud ja praegu on raske öelda, kumb enne selle mõtte välja ütles. "Igal juhul on see kõik käinud paralleelselt ja omavahel tihedas suhtluses."