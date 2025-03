"See on see näpistamine," ütles peo edenedes üks tüdruk teisele, kui tuli paari võtta ja tihase laulu teha – ikka seesama tii-tii tihane, kes siis lõpuks käte lehvides ära lendab vurr. Veidi eemal seletas koolieelikust poiss, et pärimus on näiteks see, kui ema või ka vanaema sulle miskit sedasi edasi annab. Pärimuspeol oli lapsi kõikidest Mulgimaa lasteaedadest ja kogu tegevus – laul, tants ja mäng – käis seal puhtas mulgi keeles.