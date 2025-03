Maakonna suusatajad panevad hooajale punkti meistrivõistlustega tärkavate sinilillede vahel

Kohalikud suusatajad on juba harjunud hooaega Holstre-Pollis Viljandimaa meistrivõistlustega lõpetama ning mullu, kui see oli samuti märtsi lõpus, sai rada osalejatelt kiita.

Esimene Heino Bergmani mälestusvõistlus oli 1999. aastal. See on alati olnud kevadine jõuproov, kas märtsi viimasel või aprilli esimesel nädalavahetusel, ning viimaste aastatega on saanud tavaks selgitada ühekorraga välja ka maakonna meistrid.