Lõunatuul lubab sooja suve

Päevakäänak või käändlepäiv, nagu pööripäeva kohta on öeldud, kehtib nagu teistegi pööripäevade puhul analoogiaprintsiip: pööripäeva ilm jääb püsima ja usuti, et see võib kesta ka järgmise pööripäevani.



Rahvakalendri veebiväljaande järgi on 1889. aastal Suure-Jaanist üles kirjutatud uskumus, et kui kevade pööripäeval on tuul lõunast ja sellel päeval ennast ei muuda, saab sooja suve. Teisal on jälle arvatud, et kust poolt pööripäeval tuul puhub, sealt puhub terve kevade.



Selle järgi võib arvata, et meil tuleb lõunatuulega kevad ja soe suvi. Nimelt on ilmateenistuse andmetel täna pilves selgimistega ilm. Üksikutes kohtades sajab veidi vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3–8, Lõuna-Eestis kuni 10 kraadi.