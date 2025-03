Juhtkiri Ära lase end nurga taga süstida

Terviseameti mõni aeg tagasi korraldatud teavituskampaania selle kohta, et odavad "ilusüstid" võivad minna kalliks maksma, oli igati asjakohane. Ainus kriitika oleks ehk see, et kuigi plakatil oleva naise pool nägu oli turses ja sinikaid täis, silm paistes ja verd täis valgunud, ei olnud see kampaania piisavalt otsekohene. Ehk oleks pidanud näitama rohkem pilte ja videoid päris juhtumitest.