Ilutorge, mis võib oskamatutes kätes maksta valusat hinda

Kuigi Botoxi nimi on ilumaailmas ammusest ajast tuntud, siis Kristel Elmaste-Tamba selgitusel kõike sellega teha ei saa. Ta näitas, et täitesüstid on põskede tõstmiseks. Botox allavajunud näost ei päästa, sest see on olemuselt närvimürk, mille ülesanne on halvata ülekanne närvilõpmelt lihasele, et see enam ei töötaks.

Foto: Elmo Riig