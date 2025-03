Tavatu kontsert tõmbab publikut nagu magnetiga

​"Ütleme nii, et ma, vikat padja all, ei maga, aga teismelisena sai suvisel koolivaheajal rahateenimise eesmärgil niivõrd suurtes mahtudes vikatiga niidetud, et enam ei olekski vaja seda tööriista kunagi kätte võtta," vastas Kaido Kirikmäe küsimusele, kui suur vikatisõber ta ise on. "Teisalt ripub praegugi kuuri räästa all kaks vana vikatit ja ausalt öeldes eelistan siiani vikati tekitatavat sahinat trimmerimürale. Kunagi enne Kukemuru Ambienti festivali läksime kaaskorraldajaga festivaliplatsi ette valmistama ja vaja oli suur soine heinamaa puhtaks niita. Siis pakuti nii mootortrimmerit kui ka vikatit ja otsustasin jällegi vikati kasuks. Loomulikult sain hiljem aru, et see oli päris hull ettevõtmine, sest võttis terve päeva ja suure hulga energiat takkaotsa."