Kullerfirma hinnangul koidab Eestis veoautojuhtide kriis

"Eesti logistikasektori lähikümnendi suurimaks väljakutseks on veoautojuhtide leidmine, sest sellise kiirusega, millega täna vananev põlvkond veoautojuhte pensionile suundub, ei ole pealekasvu kusagilt näha," ütles DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss uudisteagentuuri BNS vahendusel.

Et samasugune muutus on kõikjal Euroopas, näevad logistikaeksperdid, et Eestis tuleks senisest enam panustada autojuhiameti populariseerimisse. Kirsi sõnul võiks selleks luua täiendavaid koolituskohti ja riiklikke toetusmeetmeid, sealhulgas suurendada riiklikku autojuhiõppe tellimust.