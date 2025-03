Millal saab muusikast teraapia?

Muusikateraapia on aina arenev valdkond, mille juured ulatuvad Eestis 80-ndate lõppu. Nüüdseks on muusikateraapial kindel koht nii ennetavas kui ka taastavas ravis. Alice Pehk on tunnustatud muusikaterapeut, koolitaja ja superviisor, kel on enam kui 30-aastane kogemus. Ta on muusika- ja teatriakadeemia muusikateraapia õppeprogrammi juht ning muusikateraapia keskuse asutaja.