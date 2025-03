Selle skulptuuri ümber on aga olnud palju teadmatust. Kui esiti arvati selle autor olevat August Vomm, siis 2020. aastal saabus Viljandi muuseumile kiri filosoofiadoktor Karin Sibulalt, kes ütles, et autor on hoopis kunstnik-skulptor Endel Taniloo, kes oli teda kuju tarvis modelleerinud, kui ta oli kaheaastane. Ka Taniloo tütar Airike Taniloo-Bogatkin kinnitas, et autor oli tema isa ja tema emal oli skulptuuri valmimine selgelt meeles.