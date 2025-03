Põhja-Sakala vallas taaselustatakse Lehola-Lembitu mängud

"49. mängudesse on toodud uuendusi, kuid on säilitatud ka traditsioone," nentis Põhja-Sakala valla sporditöö korraldaja Raivo Nõmm. "Mängud on tehtud kompaktsemaks sellega, et võistlused toimuvad ühes kohas. Osalejad saavad sujuvalt võistelda eri aladel pallimängudest mõttespordini."

Nõmme sõnul oli kohalik spordirahvas mullu septembris spordivaldkonna mõttekojas otsustanud, et Lehola-Lembitu mängud võiks taaselustada, kuid sisse viia mõningad muudatused. "Üks suurimaid muudatusi on see, et mängud toimuvad kaks korda aastas ning piirkondlikku omavahelist mõõduvõttu enam ei ole," rääkis ta. "Osalema oodatakse kõiki Põhja-Sakala valla elanikke, vallas töötavaid või õppivaid inimesi, et veeta ühiselt üks tore sportlik päev."