Lihtne, kuid äärmiselt tähtis reegel, mida sõpradega välja minnes järgida. Teateid kadunud inimestest, sealhulgas lastest ja noortest, laekub viimasel ajal liigagi tihti. Õnneks on paljud neist, keda lähedased taga on otsinud, leidnud tee koju, kuid on ka neid, keda pere ootama jääbki.