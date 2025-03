JUHTKIRI Ehitamiseks soodne aeg

Viljandi valla kogemuse põhjal tundub, et tellijatele terendab ehitamiseks hea aeg, ehitajaid endid ootavad aga näguripäevad. Tõsi, ega ühe hanke põhjal saa eriti kaugele ulatuvaid järeldusi teha, kuid näitaja see on. Kui Viiratsi rahvamaja rekonstrueerimiseks korraldatud hanke tulemusi üle vaatama hakati, selgus, et pakkumisi on lausa kaks korda enam kui selliste objektide puhul tavaliselt kõige rohkem pakkujaid kokku on olnud.