AARNE SEPPEL Postimehe koolide edetabel arvestab kõiki avalikke eksamitulemusi

Viljandi gümnaasiumi direktori kommentaaridest 4. märtsi Sakala uudisloos võis jääda mulje, et Postimehe koolide edetabel ei arvesta rahvusvahelise eksami tulemusi. ​Tegelikkuses arvestab see kõiki eelmisel õppeaastal tehtud eksameid ja teste, ka neid, mida on teinud näiteks XI klassi õpilased.