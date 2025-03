Nagu ütles majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo möödunud nädalal Viljandis viibides: kui me tahame, et meil kodus oleks elekter odavam ja tööstused oleksid energia hinna mõttes konkurentsivõimelised, peame uusi tootmisvõimsusi tegema.

Prognoosid on hakanud kõnelema majanduskasvu järkjärgulisest taastumisest ning sellele on kaasa aidanud viiendat kuud kestev laiapõhjaline ekspordi kasv. Samas kummitab võimalus, et USA kehtestab Euroopa Liidule tollitariifid, ja üks aga on ka Eesti ettevõtjate rahvusvaheline konkurentsivõime.