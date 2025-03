TEATRIARVUSTUS Veel mitu päeva hiljem imestan, kuidas üks näitleja selle kõigega hakkama sai

Lavastus on mitmes mõttes erakordne. Temufi on võtnud riski tuua lavale nõudlik ja väljakutseid pakkuv materjal. Nagu öeldakse, suured asjad juhtuvad väljaspool mugavustsooni ning tundub, et nii lavastajadebüüdi teinud Lauri Kink kui ka esimest korda monotükis mängiv Veikko Täär on julgelt sellest välja astunud.