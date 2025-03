Sõimekohtade jagamine valdades suurt peavalu ei põhjusta

Viljandi valla haridusspetsialist Lilian Vorobjov hindas olukorda heaks ning märkis, et vald on vanemate vajaduste toetamiseks lasteaiakohti juurde loonud. "Küll aga võivad teatud piirkondades, nagu Viiratsi alevik, esineda väiksemad järjekorrad. Väga populaarne on ka Kolga-Jaani lasteaed – basseiniga lasteaed on ju ikka atraktiivne nii vanemate kui ka laste jaoks."