Kuidas varba äralöömises mitte lauda süüdistada

Tomile tundub, et laud on väga loll: tegi tema jalale haiget. Ta tahab kätte maksta ja lükkab laua ümber. Siis juhtub midagi imelikku: Tomile hakkavad asjad hoopis teistmoodi paistma. Kas laud on ikka süüdi? Kes üldse on süüdi selles, mis sinuga juhtub?