NÄDALA AASTAPÄEV Viis aastat viirust

Olukorra keerulisus jõudis kohale 2020. aasta veebruari lõpus või märtsi alguses, kui oli võimalik oma silmaga näha, mis toimub näiteks Itaalia haiglates – või noh, sel nädalal ilmunud lugude kommentaare lugedes selgub, et päris kohale ei ole see kõigile seniajani jõudnud. Seejärel tuli too esimene bussisõitja ning olukord Eestis võttis üsna kiiresti hullud mõõtmed.

​Koroonaviiruse ning kõige sellega seonduva õppetunde saame veel kaua arutada, kuni see muutub paarilauseliseks märkuseks ajalooõpikutes. Hämmastav ongi aga see, et veel tänapäeval väidavad paljud, et viirus oli väljamõeldis. Ometi on meil tõendusmaterjaliks hea resolutsiooniga videoid rohkem, kui ühe inimpõlve jooksul vaadata jõuaks.