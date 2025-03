Elektrit on vaja nii tööstustele kui kodudesse, energia on majanduse selgroog, aga puudu oleva elektrienergia tootmiseks ei ole mõtet võimalusi otsida meeletult kiirustades, vanu elektrijaamu kinni pannes ning sanktsioone kehtestades põlevkivielektri energiat mõttetult kalliks muutes.

​Et päikest Eestis talvisel ajal elektrienergia tootmiseks ei jagu, on asutud planeerima tuulikuid kõikjale maapiirkondadesse, kuhu vähegi võimalik. Samal ajal püütakse iga hinna eest tõestada, et need ei kujuta endast tervisele ohtu ja mingit erilist müra need ei tekita.