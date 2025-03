Andekus, töökus ja julgus tegid Viljandi tüdrukust kuulsa moemaja aksessuaaride peadisaineri. Näputäis õnne oli ka

Mirja Pitkäärt on Londoni ja Pariisi kaudu jõudnud Milanosse, kus töötab maineka ​Jil Sanderi moemaja aksessuaariosakonna peadisainerina. Ta ei välista, et võib kunagi olla vabakutseline ja elada Eestis.

Mirja Pitkäärt ja temast kaks aastat vanem õde Kadri kasvasid Viljandis hubases kodus. Paalalinna gümnaasium oli sealsamas lähedal, nii et lühikest kooliteed hakkasid tüdrukud iseseisvalt vudima varakult – kohe, kui vanemad olid veendunud, et sõidutee ületamine on selge.