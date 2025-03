Aegade varjust paljastunud kalmistule on maetud noorusest nõdrad ja vanadusest väetid. Kuid kes nad olid?

"See on vana inimese selg, üsna kõvasti kulunud. Ta on elu jooksul kõvasti füüsilist tööd teinud," sõnab luu-uurija Martin Malve ja silmitseb mõtlikult selgroolülisid, mis kuulusid ilmselt viiekümnendates aastates naisele. "Muidugi on keeruline öelda, kas ta töötas põllul või hoopis linnas teenijana. Hambad olid aga vanuse kohta päris head."