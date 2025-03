FOTOD Ugala uue lavastuse avaproov oli ennelõunane reiv

"Ja on kukutud" sünnib trupi ja lavastaja Margaret Sarve ühisloominguna ning on Sarve lavastajadebüüt Ugalas. Truppi kuuluvad Ugala noored näitlejad Maarja Mõts, Alden Kirss, Jass Kalev Mäe, Lauren Grinberg ning külalistena Theodor Tabor ja Pirte Laura Lember.

Lavastuses vaadeldakse teatri selgitust mööda elu magusvalusat argipäeva ja sügavamaid allhoovusi ning otsitakse vastuseid meid kõiki aeg-ajalt painanud küsimustele. Miks on elamine mõnikord nii loomulik ja kerge, aga teinekord peaaegu väljakannatamatu? Mis ajab noori elu absurdsuses ja ilus nutma või naerma? Milliseid heitlusi tuleb elu mõtestamisel pidada, et tulla kõigega toime?

Margaret Sarve sõnul on praegusel ajal, kui kõik on justkui võimalik, järjest suurem surve elada elu õigesti. "Õhutatakse küll proovima, katsetama, vastuvoolu ujuma ja läbi kukkuma, aga tundub, et eksimisruumi on aina vähem," leidis ta ning lisas, et aprilli lõpus lavale jõudvat teost võiks vaadata igaüks, kes soovib võtta aja, taasavastamaks inimeseks olemist ja vaatlemaks oma sisemisi uskumusi ja reegleid.