RISTO KALJURAND Eesti tähtsaima poliitkontori juht armus kooliealisena Reformierakonda

Mõned kasutaksid 31-aastase Kaljuranna puhul telesarjast "Riigimehed" tuttavaks saanud väljendeid "juhe", "poliitbroiler" või "plakatikleepija". Reformierakonna kauaaegne aju ja poliittehnoloog, sotsioloogiharidusega Rain Rosimannus kinnitas Sakalale, et Kaljurand on 100 protsenti poliitikumaterjal. "Hea suhtleja, kiire mõtleja, energiat jagub mitme eest. Oluline, et ta on kahe jalaga maas ka majandusasjades, siit võib üleriigiline tipptegija sündida küll. Teeb palju, jõuab palju. Uuele avatud. Ega siin mingeid erilisi nõrkusi olegi – noorus ju pole nõrkus. Ajaga kogub vajalikud kogemused."