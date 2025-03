Naiskond, kes pole sel hooajal ühtki mängu kaotanud, jätkas poolfinaalseerias Viljandi Metalli vastu võimsas hoos

Viljandi Metalli peatreener Margit Keerutaja-Must nentis, et jõudude vahekord oli selles mängus juba enne algust selge. "Jõudude vahekord, pikkuste vahe … see on teada," nentis ta. Küll aga ei tähenda see tema sõnul, et vastane üldse mängitav ei oleks või et vastasel oleks võimalik lõdva randmega mängida. "Nad pidid ikka lööma kõva servi ega saanud päris pingevabalt meie vastu mängida. Selle üle on mul hea meel, et me mängisime nii hästi, kui me suutsime, ja kui nemad andsid meile võimaluse, siis me kasutasime selle ära. Muud moodi nende vastu ei saagi. Tuleb hoida mängudistsipliini ja mida võimsam on vastane, seda raskem see on," rääkis Keerutaja-Must.