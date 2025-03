Sakala keeletoimkond hindab Andra Tetsmanni

Ta on oma nõuannetega abiks eelkõige kohapeale tulnud kuulutajatele nende kirjatöös, samuti silub ta üle e-postiga saabunud kuulutuste teksti. Korrektorite parandatud kuulutused kontrollib Andra igaks juhuks kriipsu- ja punktipealt üle ning on nii mõnigi kord leidnud midagi, mis kahe silma vahele jäänud. Tema poole pöörduvad korrektorid ka siis, kui tekib küsimusi mõne kuulutuse fakti õigsuses või teksti paremasse sõnastusse sättimises, sest temal kui kogenud tegijal ja põlisel viljandlasel on sageli vastus kohe võtta. Kui aga ei ole võtta, siis helistab ta kärmesti kliendile, et täpsustada fakti või küsida nõusolekut sõnastuse muutmiseks.