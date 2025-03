Suurvesi tõi Kanaküla taha väikese maja

Pärnumaal Saarde vallas Reinse külas elav Ülo Vahula on nüüdseks majakese jõest välja tõmmanud ning otsib selle omanikku, kes tõenäoliselt on Viljandimaalt Mulgi vallast. "Ma julgen arvata, et Saarde vallas selle majakese omanikku ei ole," ütles Vahula, kes on sel teemal ümberkaudsete inimestega suhelnud.

Vahula meenutas, et ehitist oli ta märganud suurvee ajal, mis eelmise aasta lõpul ja selle algul just Mulgi ja Saarde vallas eriti kõrgele tõusis. Esialgu paistsid veest vaid katuseosa ja üks väike auk ning Vahula arvas, et see võib olla inimkätega mõnele loomale valmistatud kunstlik pesa. "Aga millisele loomale?" oli Vahula mõningases segaduses, sest ühtegi sellist looma, kes võiks inimese ehitatud pesas elada, talle meelde ei tulnud. "Kobras see nüüd küll olla ei saa," arutles ta.